BV製全球最貴「紙袋」

意大利品牌Bottega Veneta（簡稱BV）本季推出的偽「紙袋」包款，掀起討論話題。這個手袋無論在顏色還是造型方面，都與我們日常使用到的牛皮紙袋非常相似，但卻要價2500美元。



據悉此作出自BV創意總監馬修布拉齊（Matthieu Blazy），他喜歡從日常生活中找創作靈感，擅長透過視覺錯視的手法，讓簡單的單品變得不簡單。



時裝界時有這類玩味手袋出現，巴黎世家 （Balenciaga）在2017年也推出過一款藍色手提袋，與IKEA宜家家居的藍色環保購物袋非常相似，也一度成為時尚熱話。