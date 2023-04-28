1300中國公民從蘇丹安全撤離

蘇丹停火協議仍然生效，但首都喀土穆仍有零星衝突發生。連日戰鬥已造成至少512人喪生，4200人受傷。當地居民和外國僑民加緊撤走，解放軍派出海軍艦艇到當地接載中方人員，周三有600多名中國公民從蘇丹港離境。外交部證實，目前已有1300多名中國公民從蘇丹安全撤離，其中包括香港特區居民。



受連日衝突影響，喀土穆燃油和糧食供應緊張，而世衞總幹事譚德塞警告，喀土穆僅餘一成六衞生設施運作，加上有疫情爆發，預料死亡人數會增加。解放軍緊急調動在亞丁灣護航的軍艦趕赴蘇丹，展開撤離行動，於周三接走678名中國公民，包括10名外國人，已於本港時間下午3時許靠泊沙特阿拉伯的吉達。兩艘軍艦之後再開往蘇丹繼續撤僑行動。