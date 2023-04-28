星提高外國人置業印花稅至60%

新加坡政府推出新一輪房地產降溫措施，周四起調高購買住宅印花稅，其中購買任何房屋的外國人，印花稅將從30%躍升一倍至60%。當地公民方面，購買第2個物業和第3個物業的額外買家印花稅，分別從17%和25%，調高至20%和30%。至於首次置業的當地永久居民，則繼續支付5%印花稅。



新加坡政府表示，當地人購買自住住房的需求尤其強勁，本地和外國投資者對住宅房地產市場也重新產生興趣，如果不加以控制，價格可能會超過經濟基本面，而帶來相對於收入的價格持續上漲的風險。



新加坡今年首季的私人住宅價格已上升3.2%，較對上一個季度的0.4度升幅，急升了2.8%。新加坡過去兩年推出了兩輪房地產降溫措施，對上一次上調印花稅是在2021年12月。