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彭斯就國會山莊暴動到法院作供

2023-04-29 列印
■美國前副總統彭斯就前年國會山莊暴動事件，出庭作證。
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美國前副總統彭斯就美國前總統特朗普前年國會山莊暴動事件中的角色，在華盛頓聯邦法院向大陪審團作證，是首次有美國副總統就時任總統的言行作供。

據報，彭斯在法院內逗留逾7小時，期間法院內外保安明顯加強。外界早前預料，彭斯會向大陪審團講述，在國會山莊騷亂前後，他與特朗普有關嘗試推翻2020年大選結果的對話。據美國憲法，美國副總統兼任參議院議長，據悉特朗普當時要求彭斯主持國會聯席會議時，推翻認證結果。

彭斯目前正考慮競逐共和黨的總統候選人提名，出選2024年總統大選，挑戰已正式宣佈再選總統的特朗普。
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