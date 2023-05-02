北韓三連批《華盛頓宣言》 擴軍事遏制力理所當然

北韓連續三日批評美國和南韓發表的《華盛頓宣言》。北韓朝中社報道，美韓達成的協議將加強美國在朝鮮半島的戰略資產部署，讓緊張局勢升級至核戰爭邊緣。



朝中社引述一名國際安全分析專家指，《華盛頓宣言》為美國在朝鮮半島定期部署戰略核潛艇賦予「合法性」，為將來明目張膽地引入更龐大的戰略資產提供「合法名份」。文章指，《宣言》是半島另一個核危機的「引爆劑」，令地區陷入緊張加劇、軍備競賽的惡性循環。



勞動黨中央委員會副部長金與正早前發表談話，警告將因應《宣言》進一步完善核戰爭威懾能力。朝中社周日亦發表評論，指美韓試圖將針對北韓的核戰爭變成既定事實，北韓擴大軍事遏制力是理所當然。