教宗：梵蒂岡參與和平任務 促俄烏停火

教宗方濟各日前結束在匈牙利的3日訪問，他乘搭專機返回羅馬時透露，梵蒂岡正參與一項秘密和平任務，尋求結束俄烏戰事。他未有公開細節，強調和平是通過開放渠道實現，亦表示梵蒂岡願意協助在戰事期間被送到俄羅斯的烏克蘭兒童回國，盡力讓他們家庭團聚。



方濟各在周末於布達佩斯與匈牙利總統歐爾班及當地東正教代表會面，各方曾談及烏克蘭局勢，並有意推動和平。烏克蘭總理什米加爾上周曾到梵蒂岡會晤教宗，表示討論了總統澤連斯基提出的和平計劃，並要求梵蒂岡協助被俄方擄走的烏克蘭兒童回國。