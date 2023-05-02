方濟各在周末於布達佩斯與匈牙利總統歐爾班及當地東正教代表會面，各方曾談及烏克蘭局勢，並有意推動和平。烏克蘭總理什米加爾上周曾到梵蒂岡會晤教宗，表示討論了總統澤連斯基提出的和平計劃，並要求梵蒂岡協助被俄方擄走的烏克蘭兒童回國。
教宗：梵蒂岡參與和平任務 促俄烏停火
方濟各在周末於布達佩斯與匈牙利總統歐爾班及當地東正教代表會面，各方曾談及烏克蘭局勢，並有意推動和平。烏克蘭總理什米加爾上周曾到梵蒂岡會晤教宗，表示討論了總統澤連斯基提出的和平計劃，並要求梵蒂岡協助被俄方擄走的烏克蘭兒童回國。
八鄉暹羅鱷出沒 冰山一角 內地網售鱷魚仔 $280直送到港
前天元朗八鄉蓮花地村一處民宅驚現一條暹羅鱷魚，當局派員迅速生擒，由海洋公園暫時護養。有保護動物組織估計，有人非法飼養鱷魚，並不排除與內地走私兩棲及爬蟲類動物入境有關。本報發現內地平台有人公然發售鱷魚、...
2023-05-02
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得票逾4成 培尼亞：人民的勝利 巴拉圭紅黨勝出大選 台料保邦交「鬆口氣」
台灣在南美洲唯一有邦交關係的巴拉圭舉行總統大選，親台執政黨紅黨候選人培尼亞取得壓倒性勝利當選。出身財政部長的培尼亞形容這是巴拉圭人民的勝利。台北祝賀培尼亞順利當選，稱期盼雙方邦誼持續友好深化。 ...
2023-05-02
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僱傭兵擬撤出 俄軍空襲烏東擊中彈藥庫 平民兒童最少38死傷
俄軍周一凌晨向烏克蘭發動新一輪攻擊，多個城鎮受襲，造成至少1死亡，37人受傷，傷者包括多名兒童。東部重鎮巴赫穆特戰鬥持續，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團警告，部隊炮彈數量只有所需的1成至1成半，若俄羅斯繼續...
2023-05-02
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University Hill連環加推最平325萬
新地大埔白石角University Hill首輪銷售沽清150伙價單單位，項目隨即連環加推，並落實本周四（4日）進行次輪銷售，推出191伙價單單位發售，另推出25伙以招標方式發售，並首度推出開放式單位...
2023-05-02
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知行承接大馬節能項目 收益規模料達69億
從事能源解決方案的知行集團（1539），日前與馬來西亞州政府實踐綠色節能計劃發出通告，交代最新進展，在2025年完成安裝600萬支LED燈。按照公告細節，推算單是這個項目，知行收益已高達69億港元。根...
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基哥列舒治幫到手 弗賴堡劈「錫」
弗賴堡今季異軍突起，於德甲仍有機會爭前4名歐聯席位，德國盃又打入4強，今晚主場與RB萊比錫爭奪決賽席位。奧地利前鋒基哥列舒治今季加盟後各賽事攻入14球，是弗賴堡成績更進一步的關鍵，今仗他有信心以入球助...
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林宥嘉自爆患病悟感恩的心
一連3場《林宥嘉idol 2023世界巡迴演唱會》香港站，前晚在紅館圓滿落幕，尾場嘉賓是林家謙，宥嘉表示：「他寫過一首廣東歌給我，我一直覺得這首廣東歌，如果他推出自己的版本，有可能變成他另一首大熱作品...
2023-05-02
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辛正兒 - 偷養猛獸好離譜 官民齊揭發打擊｜社論
前天元朗八鄉蓮花地村池塘驚現鱷魚蹤影，漁護署人員趕至圍捕，一條暹羅鱷魚落網，牠並非本地原生品種，從何而來，有待當局調查。按常理推斷，鱷魚不可能自行由外地遷徙入境，由人偷運來港的可能性極高，甚至有人違法...
2023-05-02
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- 認識銀行體系結餘 - 結餘減少等如資金流走?
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仲達 - 縱橫十六亂局可博｜頭號目標
第一場四班二○○○米。此場其實屬大亂局，本來不宜作重心場次，但今日大賽日實在搜索枯腸都找不到太多值博之馬，姑且挑戰一下亂局。「縱橫十六」今季贏五班賽升班後，雖然暫未再勝，但427場次相對蝕了快步速，一...
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