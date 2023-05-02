丁立人勇挫俄對手 成首位中國國際象棋棋王

中國棋手丁立人周日在2023年國際象棋世界冠軍賽，勇挫俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇，成為中國歷來首位國際象棋男子世界冠軍。首次參加國際象棋世界冠軍賽的丁立人受訪時透露，賽後回到休息室後哭了很久，既是因為自己的努力，也因為這次比賽艱難的過程。



丁立人坦言，自己對今次比賽感到焦慮，對爭冠既渴望又害怕，因此未能像以往「專注地往上衝」，在棋盤前無法集中精神思考，狀態比較差，幸得朋友、家人和團隊的協助，令他克服這些壓力，贏得了一場跟焦慮的鬥爭。克里姆林宮發言人佩斯科夫對丁立人奪冠表示祝賀。



丁立人現年30歲，自4歲就開始學棋，5歲進入溫州市全國國際象棋高水平後備人才培訓基地，2009年4月入選國家隊。現時在世界棋手位列全球第三。