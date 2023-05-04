嬰兒當街「搶手袋」 凱特皇妃：就讓他玩吧

英國凱特皇妃上月28日訪問南威爾斯的艾伯凡鎮，並出席「1966年艾伯凡礦災」紀念活動。凱特與當地民眾互動期間，遇到一名調皮嬰兒搶去她手上的包包，而且遲遲不肯放手。凱特當場被這名嬰兒逗笑，並大方表示「就讓他玩吧」。



嬰兒的母親威廉斯事後向傳媒表示，兒子很喜歡凱特的手提包，並讚賞凱特對待好奇寶寶的方式。威廉斯的婆婆是艾伯凡礦災倖存者，她認為孫子跟凱特皇妃的互動，是一次令人難忘的奇遇。這是凱特第一次訪問艾伯凡鎮，當地曾於1966年發生過廢土礦堆崩塌事件，導致116名孩子及28名成人死亡。