日本立法嚴懲偷拍 可罰17萬囚3年

日本2021年通報的偷拍犯罪多達5000宗，引起社會輿論呼籲國會修法。據報新的反偷拍法案預料下個月會在國會通過，將禁止在未經同意下拍攝或持有他人生殖器官的影像，未經同意下拍攝不雅或性姿勢影像都可能構成犯罪。違者最高可被罰款300萬日圓（約17萬港元）或判處3年有期徒刑。



新法案同時修訂強姦罪行的定義，並規定針對未成年兒童的額外保護措施，禁止在沒有正當理由下，以性的角度與出發點拍攝兒童。