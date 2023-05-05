俄傭兵領導指彈藥供應不足 前線烏軍集結備反攻

俄烏戰事持續升溫，外界關注烏克蘭何時對俄軍發動大規模反攻，俄羅斯僱傭兵集團瓦格納領導人普里戈任表示烏軍的攻勢已經開始，其部隊觀察到前線烏軍正在周邊和前線進行大規模活動，估計反攻可能在幾天之內發生。同時美國再宣佈一項新軍援方案，預計自俄烏戰事爆發以來，美國已向烏克蘭提供超過357億美元援助。



外界關注烏克蘭何時對俄軍發動大規模反攻，俄羅斯僱傭兵集團瓦格納領導人普里戈任表示，觀察到前線烏軍活動正在增加。同時，美國宣佈再向烏克蘭提供新一輪軍援，包括多款彈藥及反坦克炮。



普里戈任表示，相信烏軍的攻勢已經開始，其部隊在周邊和前線都觀察到大規模活動，估計反攻可能在幾天之內發生，一切都會進入活躍階段。他亦再度抱怨莫斯科漠視增加彈藥供應的要求，透露現時只有能維持幾天的資源。烏克蘭總統澤連斯基則指，烏方很快會對俄軍發動反攻，並確信西方會向基輔提供現代戰機。

美再添3億美元援烏



美國日前宣佈一項總值3億美元的新軍援方案，將向烏克蘭提供反攻所需的大量彈藥，包括多款火箭、炮彈，以及單兵反坦克炮。自俄烏戰事爆發以來，美國已向烏克蘭提供超過357億美元援助。



此外，俄羅斯指控烏克蘭周二派遣2架無人機攻擊克里姆林宮，試圖暗殺俄羅斯總統普京，並指美國是幕後黑手。俄羅斯前總統梅德韋傑夫說，今次攻擊事件令莫斯科別無選擇，只能「消滅」澤連斯基和他的「黨羽」。澤連斯基否認烏克蘭涉及相關事件。

烏克蘭被控試圖暗殺普京



暗殺指控發生後，烏克蘭多地遭到俄軍襲擊，南部赫爾松及周邊地區遭炮擊，造成21人死亡，48人受傷。首都基輔和南部敖德薩、扎波羅熱均傳出爆炸聲。