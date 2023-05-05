阿茲海默症新藥 可望減緩認知功能衰退

美國藥廠禮來周三宣佈旗下實驗性阿茲海默症藥物Donanemab，能顯著減緩認知及功能衰退，公司會迅速將研究結果提交給美國食品及藥物管理局和其他全球監管機關。



針對近1200名阿茲海默症早期患者的分析中，與安慰劑相比，這款實驗性阿茲海默症藥物於18個月期間，讓衰退速度減緩了35%。服食Donanemab組中，近一半患者，即4成7人主要認知功能沒有惡化，安慰劑組則只有2成9沒有惡化。



雖然部份接受治療的患者出現嚴重副作用，但研究數據仍獲得獨立專家的肯定，直指Donanemab有潛力，若經當局核准，能大幅改善阿茲海默症患者的生活質素。近4分之1接受治療的患者大腦有部份區塊出現暫時性腫脹，亦有3名患者的離世可能與治療有關。