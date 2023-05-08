天舟六號準備好近日發射

中國載人航天工程辦公室昨日表示，天舟六號貨運飛船與長征七號遙七運載火箭組合體垂直轉運至發射區，計劃近日擇機發射。



文昌航天發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，計劃於近日擇機實施發射。按照計劃，天舟六號貨運飛船將於5月發射，這是中國太空站轉入應用與發展階段後的首次飛行任務，除了為目前在太空站的神舟十五號三名太空人運送食物、水、衣物和實驗設備等物資，另一項重要任務是為太空站補給燃料，此行攜帶了1.75噸推進劑。