溫莎堡萬人音樂會慶英皇加冕

在英皇查理斯三世加冕典禮後，英國多地仍有不同慶祝活動，溫莎堡當地周日晚上舉行大型音樂會，有2萬人出席，查理斯三世、皇后卡米拉及其他皇室成員亦有到場(見圖)。威廉王子致詞時向查理斯三世致敬，說大家都為他感到驕傲，又相信已故英女皇伊利沙伯二世亦在天上看着，亦會驕傲。



多名皇室成員較早前出席不同地方的慶祝活動。皇儲威廉王子和皇妃凱特，突然到溫莎出席其中一場街頭慶祝活動，與民眾一同慶祝和交談。安妮公主到英格蘭斯溫登與出席午餐派對的公眾交談。至於首相辛偉誠則在首相府外開派對，招待出席加冕禮的美國第一夫人吉爾、當地的烏克蘭難民家庭和青年團體等。



另外，周六的加冕典禮傳出小插曲，皇儲威廉一家當天「遲到」，比「主角」查理斯、卡米拉搭乘的馬車更遲到場，令查理斯在馬車等了5分鐘才下車進入西敏寺。唇語專家稱，查理斯在馬車內對卡米拉抱怨「我們總是無法準時」。