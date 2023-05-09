俄軍再對烏克蘭發動空襲 巴赫穆特陷火海

俄軍亦對烏東重鎮巴赫穆特加強炮擊，烏軍相信俄軍希望在紀念前蘇聯戰勝納粹德國的勝利日前奪下這座重鎮。同時，基輔市內傳出多次爆炸聲，至少5人受傷，亦有樓房損毀。在烏克蘭南部黑海港口城市敖德薩，有糧食倉庫被俄軍導彈擊中起火，赫爾松地區也傳出爆炸聲。
此外，烏克蘭料將展開反攻，俄羅斯宣佈撤離扎波羅熱地區的18處佔領地點，包括當地歐洲最大核電廠附近的城鎮，截至目前已有逾1600人撤離，當中包括660名兒童。烏方透露，今次撤離行動在當地掀起恐慌，車龍堵塞達5小時。
新冠病毒已成風土病，負面影響揮之不去。美國默沙東藥廠發表新冠影響的報告，假設現時情況大致維持，估算疫情會為本港帶來每年約416億港元的經濟損失，相當於本港1.4%的年度本地生產總值（GDP）。有本港檢...
2023-05-09
美國防務產業業界表示，願參與台灣防務自主計劃，以提升台灣威懾力。在北京，外交部批評美方正把台灣變成「火藥桶」，強調中方將堅定捍衛自身主權和安全。同時，正在華盛頓訪問的菲律賓總統小馬可斯表明，菲方同意美...
2023-05-06
人工智能（AI）發展迅速，中國語音智能公司科大訊飛亦正式對外發佈「訊飛星火認知大模型」，公司董事長劉慶峰(見圖)介紹，它具備多任務長文本生成、多層次跨語種語言理解能力，在中文領域已超越ChatGPT，...
2023-05-09
華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一第1A期，昨日命名為瑜一．天海，華懋銷售總監封海倫表示，項目昨日上載樓書，日內將展示示範單位，料最快周內開價，最快下周進行發售，定價將參考IB期及IC期，將按景...
2023-05-09
外匯基金受惠債股匯投資表現好轉，首季錄得979億元投資收入，按年扭虧為盈；相比去年外匯基金錄得投資虧損2054億，今年首季所賺已收復去年近半虧損。金管局總裁余偉文展望餘下季度投資前景時坦言，「真係睇唔...
2023-05-09
皇家馬德里今晚歐聯4強首回合將會主場硬撼曼城，重演上屆同階段相同戲碼。前者鋒將洛迪高高斯是上季淘汰藍月的功臣，恰巧此子最近狀態大勇，有望領軍擊退歐聯客場演出打折扣的曼城先拔頭籌，主勝去馬。兩軍在上季歐...
2023-05-09
一代笑匠吳耀漢上月病逝，享年83歲，家屬昨日在世界殯儀館設靈，今早進行大殮儀式，下午於九龍塘聖公會基督堂舉行告別式。長子吳嘉龍一早到場打點，其間神情哀傷。靈堂內放滿藝人好友花圈，家人的花圈放在吳耀漢遺...
2023-05-09
大陸電視台來訪問，說到香港報紙的副刊和專欄文化。我便想起查先生曾經為副刊定下的原則。查先生主理報社的時候，親自給各個部門制訂編輯方針，其中給副刊訂的原則是「五字真言」：短、趣、近、物、圖。「短」是文字...
2023-05-09
第十場三班一○○○米。今季528場次三班此程，今次參戰馬「日日型」、「怡心聲」、「精彩勇士」等均有列陣，最後賽果由四升三班的「萬里飛至」和「不可擋」串Q，令人對現役三班此程的舊馬失去信心，所以今場隔晚...
2023-05-07