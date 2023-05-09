俄軍再對烏克蘭發動空襲 巴赫穆特陷火海

俄軍再向烏克蘭首都基輔和多個城市發動新一輪空襲，烏方指控俄軍在巴赫穆特使用白磷彈，當局公開的片段顯示受襲地區一片白光，並陷入火海。國際公約訂明，在平民區投放白磷彈為戰爭罪行。俄方對此未有回應。



俄軍亦對烏東重鎮巴赫穆特加強炮擊，烏軍相信俄軍希望在紀念前蘇聯戰勝納粹德國的勝利日前奪下這座重鎮。同時，基輔市內傳出多次爆炸聲，至少5人受傷，亦有樓房損毀。在烏克蘭南部黑海港口城市敖德薩，有糧食倉庫被俄軍導彈擊中起火，赫爾松地區也傳出爆炸聲。



此外，烏克蘭料將展開反攻，俄羅斯宣佈撤離扎波羅熱地區的18處佔領地點，包括當地歐洲最大核電廠附近的城鎮，截至目前已有逾1600人撤離，當中包括660名兒童。烏方透露，今次撤離行動在當地掀起恐慌，車龍堵塞達5小時。