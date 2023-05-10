德財長訪華行程 臨時遭中方取消

德國財長林德納原定本周訪華，據報臨時遭中方以行政編排為由取消行程，需改期進行。外界猜測，或與德國教育部長早前訪台有關。



林德納原定周三訪華，與財政部長劉昆等人會晤，為下月的中德政府磋商及兩國高層財金官員對話做準備，將是他首次以財長身份訪問中國。不過德國政府指，中方臨時通知，因行程編排問題取消有關行程，並將改到稍後日子進行。林德納所屬自民黨估計，北京的決定因不滿德國教育及研究部長施塔克瓦青格3月訪問台灣，批評中方臨時推遲財長會議是無禮的冒犯。



外交部3月時曾表示，堅決反對瓦青格的「惡劣行徑」，指德方干涉中國內政，敦促德方恪守「一個中國」原則。