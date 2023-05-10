以色列空襲加沙地帶 擊斃聖戰組織指揮官及家屬

以色列軍方昨日清晨出動軍機向加沙地帶的伊斯蘭聖戰組織發動空襲，擊斃伊斯蘭聖戰組織的3名指揮官。網上影片顯示，強烈的爆炸震動了整座加沙城，橙黃色的火燄照亮了黑暗的夜空、滾滾濃煙瀰漫。

巴勒斯坦衞生部指，今次空襲造成12人死亡，20人受傷。除了該3名指揮官外，他們的妻子及部份子女也喪命。



伊斯蘭聖戰組織證實，該組織有3名指揮官喪生，包括加沙北部聖戰指揮官巴赫蒂尼、加沙及西岸成員中介人伊茲爾丁，以及該組織軍事委員會秘書加奈姆。以色列軍方指這3個人要為近期射向以色列的火箭彈負責。哈馬斯警告，以色列要為今次襲擊付出代價。