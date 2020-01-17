西班牙化工廠爆炸 碎片擊毀兩公里外住宅

警方仍在調查這宗罕見的事故。出事的化工廠位於塔拉戈納，爆炸的威力非常猛烈，化工廠受到嚴重破壞，碎片橫飛。其中一塊金屬碎片彈射到距離化工廠兩公里外一幢住宅樓宇的三樓單位。那個單位塌下，壓死對落一個單位內的一名男子。
據悉，該名男子當時單獨在家中，妻子外出，沒想到飛來橫禍。
塔拉戈納市長里科馬形容：「真是難以置信。」警方在網上公開照片，顯示那塊碎片的面積是一百二十二公分乘一百六十五公分，厚三公分，但沒有透露有幾重。
湖北武漢新型冠狀病毒肺炎再添一宗死亡個案。該市衛健委昨晚十一時五十五分公佈，周三新增一宗新型肺炎的死亡病例，死者為六十九歲男子，上月三十一日發病。該市爆發新型肺炎後，至今共兩人死亡。另外，繼泰國後，日...
2020-01-17
中美昨日正式簽署首階段貿易協議，美國總統特朗普與中國副總理劉鶴出席儀式，兩人互相握手，分別在協議文本上簽字。美國總統特朗普強調，一旦完成第二階段的談判，將取消所有對中國加徵的關稅。劉鶴則在儀式上讀出中國國家主席習近平的信件，指中美雙方完全可通過對話磋商，有效解決問題。 特朗普在簽署協議前發表講話，歷時逾半小時。他形容，中美達成歷史性協議，糾正過往的錯誤，為美國工人、農民及家庭帶來經濟平等及安全，又感謝習近平的合作，令雙方達成互惠貿易協議。特朗普表示，不久將會訪華，又認為不會開展第三階段貿易談判，一旦完成第二階段談判，將取消所有對華加徵的關稅。 劉鶴引述習近平指，協議說明中美...
2020-01-17
世界氣象組織表示，二○一九年是有紀錄以來第二炎熱的一年。組織秘書長警告，隨着大氣層的溫室氣體濃度屢創新高，今年直至未來數十年，全球會出現更多極端天氣。 氣象組織表示，二○一九年全球平均溫度，比工業革命之前的全球平均溫度高出攝氏一點一度，是史上第二炎熱的一年，僅次於二○一六年，當年的厄爾尼諾現象非常強烈，引致溫暖和長期氣候變化。組織又指，近五年的溫度升幅更不斷增加，而二○一○至二○一九年則是有紀錄以來最熱的十年。此外，有紀錄以來最熱的二十年，有十九年出現於二○○○年後，顯示全球暖化不斷惡化。 組織秘書長形容，二○一九年是澳洲史上最炎熱與最乾燥的一年，為當地發生大規模的山火製造...
2020-01-17
豪宅紛錄成交，中原分行經理鄭浩強表示，大埔康樂園10街單號屋，面積1535方呎，原叫價3100萬，累減170萬，以2930萬沽，呎價19088元。原業主於14年以1928萬購入單位，是次轉手帳面獲利1002萬離場，升值約52%。 利嘉閣分行經理陳漢白表示，薄扶林碧瑤灣40座低層戶，面積1296方呎，三房連套及工人房間隔，另連車位，單位望市樓，以2028萬沽出，呎價15648元。據悉，原業主於09年5月以985萬購入，現轉手帳面獲利1043萬，物業升值1.1倍。 中原高級分區聯席董事余社朝表示，九龍塘又一村雅麗苑頂層連天台戶，面積405方呎，連380方呎天台，以868萬沽出，...
2020-01-17
中美簽訂首階段貿易協議，繼續利好美股，加上華爾街摩根士丹利公佈理想業績，市場氣氛亦受惠，美股三大指數周四早段曾創日內新高，其中杜指升189點報29219點，納指亦升80點報9339點，標普指數升19點...
2020-01-17
比列安保路效力史浩克04期間表現平平，但今夏改投慕遜加柏後脫胎換骨，本季德甲已獨取六球創個人新高，矢言全因隊內氣氛積極向上，推動自己發憤圖強。這名瑞士國腳今晚聯賽歇冬後首戰領軍作客倒戈，勢以士哥證明自己非昔日吳下阿蒙，全取三分暫升上榜首，客勝去馬。（Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 一六年夏天由巴素利加盟史浩克後，安保路當年十月遭受十字韌帶撕裂重創，養傷近一年在翌季季初才復出。不過，此子表現一直未如預期，去季德甲攻入五球已是個人效力該隊以來最多，結果去年夏天被賣到慕遜加柏。 安保路轉會後脫胎換骨 然而，安保路在慕遜加柏迎來新生，今季...
2020-01-17
農曆新年少不了大魚大肉，預備食材之餘，有沒有想過廚具是否稱心？法國品牌Tefal備有可拆除手柄的Ingenio靈巧疊疊鑊系列，最近新推黑色八件裝，除有疊式設計幫你慳位外，手柄更可承受10kg重量，配合...
2020-01-17
所謂「愛一個上一課」，鄧紫棋（G.E.M.）早前宣傳新專輯時，忽然提起舊愛即感觸爆喊，指當時雙方是逼不得已分開，還直言：「感情肯定是最打擊我！」好在兩年多前，她遇上富二代兼造型師男友Mark Ngai...
2020-01-17
受打砸破壞的九龍塘又一城商場，經兩個多月復修，昨日重開，區內不少居民都感開顏，可以回復逛商場的日子，就近購物消閒。事件反映，大商場已成市民生活重要場所，並扮演多種功能，只宜正常使用，不適合舉行激烈的示威行動。 又一城是區內唯一的大型商場，在反修例風波中受到嚴重破壞，區內居民不能使用，相當失落，要移步他區商場購買生活必需品，比較麻煩之外，也失去一個休憩場所。尤其是長者，他們無法在商場落腳，被迫留在家中，少了社交活動，甚為無奈。大人亦無法在商場看電影消遣，而年輕人和小童也不能參加商場舉行的各類型活動。 正如其他遭受破壞的商場一樣，又一城的重建，加建設備，抵禦衝擊，包括用大鐵板圍...
2020-01-17
香港人移居外地後做馬主的甚多，練馬則絕無僅有。其中正在澳洲維省格堡練馬的陳俊揪，昨日在阿拉納馬場憑Cape Etoile贏得從練以來的首場勝仗。陳俊揪於○七年前往澳洲墨爾本學習騎馬及馬房工作，及至一七年考獲練馬師牌照，昨日終於首嘗勝果，而Cape Etoile亦屬香港馬主名下。陳俊揪賽後接受訪問時表示，感謝家人及前老闆蘇理仁的支持。 馬場浮世繪
2020-01-17