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西班牙化工廠爆炸 碎片擊毀兩公里外住宅

2020-01-17 列印
　　西班牙東北部一間大型化工廠當地時間周二發生爆炸，其中一塊金屬碎片竟然彈射到兩公里外，擊中一個住宅單位，單位下陷壓落對落另一個單位，導致屋內一名男子死亡。事件中，化工廠內另有兩名工人喪生，九人受傷。

　　警方仍在調查這宗罕見的事故。出事的化工廠位於塔拉戈納，爆炸的威力非常猛烈，化工廠受到嚴重破壞，碎片橫飛。其中一塊金屬碎片彈射到距離化工廠兩公里外一幢住宅樓宇的三樓單位。那個單位塌下，壓死對落一個單位內的一名男子。

　　據悉，該名男子當時單獨在家中，妻子外出，沒想到飛來橫禍。

　　塔拉戈納市長里科馬形容：「真是難以置信。」警方在網上公開照片，顯示那塊碎片的面積是一百二十二公分乘一百六十五公分，厚三公分，但沒有透露有幾重。

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