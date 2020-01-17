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暖冬影響早開花 東京三月底可賞櫻

2020-01-17 列印
　　日本氣象新聞發佈了今年櫻花開花預測第一回，預計暖冬令九州南部比上年較遲開花，東京則是最早有吉野櫻花開花的地方，今年三月二十一日將揭開櫻花季節的序幕。

　　據最近的天氣預報，預計東京在三月二十一日開始開花，橫濱、名古屋及福岡則在三月二十二日左右開花。

　　到三月底，日本西部和東部地區的大部份櫻花將會盛開，但北陸和長野，預計要到四月初，與正常開花的日子相若。四月開始，東北地區的東南部將會開花，若然仙台在四月四日開花，札幌的櫻花將會在四月二十四日綻放。到四月下旬，東北北部及北海道也會陸續開花。

　　今年日本全國出現暖冬情況，九州南部的溫度可能會比正常水平稍高，鹿兒島及宮崎縣的開花期將比平時稍晚。

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