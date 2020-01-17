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蛋糕長6.5公里！ 破世界紀錄

2020-01-17 列印
　　大約一千五百名烘培師和廚師早前在印度南部花了接近四小時，烘製了一個長達六點五公里的蛋糕，締造世界紀錄。

　　工作人員先在喀拉拉邦德里久爾市內的街道上，放了數千張桌子，一張接一張，橫跨許多個街口，並將蛋糕就放在桌上，烘培師和廚師往蛋糕舖朱古力。這個雲呢拿朱古力蛋糕共使用了一萬二千公斤糖和麵粉，闊四吋，共重二萬七千公斤（約五萬九千五百磅）。喀拉拉烘培師協會秘書長瑙沙德表示：「我們希望藉著這項活動，向全世界展示印度的烘培技術，同時我們也確保衛生和美味。」在這之前，二○一八年在中國烘製的一個蛋糕保持最長蛋糕的紀錄，約三點二公里。

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