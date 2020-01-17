告英媒刊登家書案 梅根與父恐對簿公堂

英國哈里王子的夫人梅根早前控告《星期日郵報》擅自公開及刊登其私人信件，侵犯個人私隱，梅根的父親馬克爾表態，指願意出庭作供。外界相信，他的供詞可能會對梅根不利。梅根早前入稟法院控告《星期日郵報》及其母公司Associated Newspapers，指該報未得到她的同意，去年二月非法刊登她婚前寫給父親的一封信件和其他文字訊息，涉嫌侵犯其私隱。《星期日郵報》反駁，信件內容涉及皇室成員與其他人的關係，關乎重大公眾利益，而且梅根身為皇室一份子，不應期望有私隱。



《星期日郵報》又向法庭提交法律文件，認為馬克爾有權在法庭上講述與女兒的關係，及信件內容。馬克爾一向是新聞人物，早前在梅根與哈里王子的婚禮前，涉嫌利用女兒大做文章，換取傳媒的報酬。最終他沒有出席婚禮，由皇儲查理斯拖梅根步入教堂。自從梅根嫁入皇室後，兩父女便甚少見面，若馬克爾出庭作供，兩人極有可能碰頭。



據悉，梅根和兒子阿奇目前身在加拿大。哈里王子則會在白金漢宮主持明年欖球世界盃比賽的抽籤儀式，這是自從他自稱宣佈脫離皇室後，首次公開露面。



