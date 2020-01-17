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瑞典男偽造學歷 軍中工作數十載

2020-01-17 列印
　　一名瑞典男子利用偽造文件，成功加入瑞典軍方工作了十多年，更獲擢升擔任高級職位，到北約總部上班及替聯合國工作。

　　據悉，該名男子虛報學歷，偽造軍校畢業文憑，成功獲軍方錄用，工作了十多年，期間獲多次升職，擔任高職位及被派往海外工作，包括阿富汗。去年，他被派到非洲馬里，協助聯合國維持和平部隊在當地執行任務。瑞典軍方承認「錯誤聘用」該名員工，指已把案件轉交北約。

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