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巴西南極洲科學新基地揭幕

2020-01-17 列印
　　巴西耗資一億美元的南極洲新科學基地當地時間周三揭幕，取代七年多次前在大火中被焚毀的舊基地。

　　這座新基地由中國電子進出口公司協助興建，位於南極洲半島對開的喬治王島上，科學家將來在這裏研究微生物、冰川、氣候等項目。巴西唯一的太空人、現任科學及技術部長龐特斯在基地內登入社交平台，發文指：「巴西強力回歸南極。」

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