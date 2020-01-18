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三人疑飲有毒啤酒身亡 巴西工廠水缸有化學物

2020-01-18 列印
　　巴西米納斯吉拉斯州警方周四證實，有第三人懷疑喝過有問題的精釀啤酒後死亡。調查人員懷疑啤酒攙入了二甘醇（DEG）化學物。那是一種用來製造防凍產品及其他產品的有毒物質。警方說，繼早前有兩人懷疑喝過毒酒身亡後，再有一名男子於當地時間周四早上死去。任何人中了 DEG毒，中樞神經系統可能會受到嚴重創傷，導致癱瘓、昏迷甚至死亡。

　　調查人員較早時在 Backer 啤酒廠一個水缸內，發現一種甜味溶劑的痕跡。Backer 品牌啤酒在巴西很受歡迎，並試過奪取國際獎項。今次事件對該公司帶來重大打擊。農業部指出，在 Backer 釀製及出售的八種啤酒中，發現 DEG。該公司已經關閉了廠房及從市面回收產品，並強調會與警方合作，調查事件真相。

　　Backer 強調，在生產過程中沒有使用 DEG 化學物質，但承認有使用另一種毒性較弱的化學劑單乙二醇。

　　警方已向法庭取得搜查令，派員搜查向 Backer 供應單乙二醇的公司。



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