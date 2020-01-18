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巴拿馬驅魔儀式中七人被殺

2020-01-18 列印
　　中美洲國家巴拿馬警方在一個原住民區發現一個亂葬崗，找到七具屍體，懷疑死者是在一個教派的驅魔儀式中被人殺死。死者包括一名孕婦和她的五名孩子。

　　警方發言人稱，揭發這宗驚人命案的地點，位於巴拿馬西北部恩戈貝布加勒區。該處距離首都巴拿馬城二百五十公里。

　　警方人員在行動中，又救出另外十五名被禁錮的受害者，全部人身體都有損傷。

　　警方拘捕了十人，其中一名被捕者未成年，涉嫌干犯謀殺罪，定於周五或周六提堂。

　　檢察部門周四表示，警方於上周末接到有居民舉報，指有一個由原住民控制的教派，非法挾持數個家庭。

　　目前案件由恩戈貝布加勒區警方調查中。



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