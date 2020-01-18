  • 2020年1月18日 星期六
  • 19º
  • 70%
熱門： 屯馬線武漢肺炎假找換店連儂牆澳洲山火

日報新聞 > 國際

六旅客秘魯神殿內大便被起訴

2020-01-18 列印
　　秘魯警方及移民部門證實，有五名外國遊客被控損害著名歷史景點、世界文化遺產馬丘比丘，已於周四被驅逐出境，十五年內都不得再進入秘魯。日前傳出消息，指警方拘捕及起訴六名遊客，控告他們在馬丘比丘太陽神殿的禁區內大便。

　　據悉，涉案的兩名巴西人、一名阿根廷人、一名智利人一名法國女子被判以最高刑罰，驅逐出境及十五年不能再進入秘魯。第六名涉案遊客、二十八歲阿根廷男子戈梅斯則仍然被扣留，等候出庭受審，一旦罪成可能會被判入獄四年。

　　被逐出境的五名遊客包括三男兩女，年齡由二十至三十二歲。他們於周日在已有六百年歷史的太陽神殿的禁區內被截獲，保安人員在該處發現糞便，懷疑有人在該處大便。戈梅斯承認弄鬆神殿牆壁上一塊石，石塊掉下，導致地下出現一道裂痕。他要留在秘魯等候出庭受審，每隔十天報到一次。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd