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樂天集團創始人辛格浩病逝

2020-01-20 列印
■韓媒認為，辛格浩的去世為南韓「第一代企業家」時代落下帷幕。網上圖片
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　　韓聯社昨日下午報道，樂天集團創始人辛格浩於二○二○年一月十九日下午因病去世，終年九十九歲。

　　報道指，辛格浩當天下午四時二十九分許在首爾峨山醫院中在家人的陪伴下去世。

　　辛格浩所創的樂天集團，是南韓業內第五大企業。他於一九九五年在旅遊產業領域首次榮獲金塔產業勳章。

　　不過，他晚年不順，先後涉入兒子的權鬥和其名被指在自殺女星張紫妍的陪睡名單內，而他更於二○一七年因涉貪被判有期徒刑四年，罰金三十五億韓元。

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