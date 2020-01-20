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美各地「婦女大遊行」抗議特朗普貶低女性

2020-01-20 列印
　　美國各地有超過一百八十個城市響應一年一度的「婦女大遊行」，抗議總統特朗普貶低女性，並爭取提升女性權益等訴求。

　　「婦女大遊行」連續第四年在美國全國各地舉行。全美各大城市街頭，華盛頓、紐約市、洛杉磯和丹佛等地均可見示威人潮，她們手持抗議標語遊行，表達憤怒與不滿。

　　華盛頓很多示威者表示，她們對特朗普可能贏得十一月總統大選再掌權四年的前景感到害怕。

　　就早前展出一張遮蓋反特朗普字句的婦女大遊行照片一事，美國國家檔案館作出道歉。

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