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全球2153富豪財富 勝46億窮人總和

2020-01-21 列印
　　國際慈善組織樂施會發表年度報告，指全球億萬富豪過去十年增加一倍，達到二千一百五十三人，他們的身家總和多於最貧窮、佔全球六成人口的四十六億人的總財產，凸顯貧富懸殊進一步擴大。

　　女性無薪或報酬過低工作，每年對全球經濟的貢獻達到十萬八千億美元（八十萬七千五百億港元），約是科技業的三倍。

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