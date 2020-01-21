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SpaceX太空船緊急逃生測試過關

2020-01-21 列印
　　美國太空探索技術公司載人版「飛龍二號」太空船，周日完成「飛行中發射中止測試」，驗證了火箭上升階段中出現緊急情況時，太空人的逃生能力。

　　SpaceX成功進行測試後，行政總裁馬斯克指，載人飛行所需要的硬件設備可能會在二月底到位，而首次載人飛行可能會在今年的第二季進行。

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