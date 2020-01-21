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日家庭餐廳龍頭 取消24小時營業

2020-01-21 列印
■SKYLARK旗下餐廳，從本月起到四月分階段走向非二十四小時營業。 網上圖片
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　　日本的人口老化問題嚴重，現時甚至出現勞動人手不足的情況，繼去年修正便利店的二十四小時營業模式後，昨日日媒又傳出日本的家庭餐廳龍頭SKYLARK公司決定不再行二十四小時營業模式的消息。

　　據日本放送協會（NHK）報道，SKYLARK公司旗下擁有Jonathan's、Gusto等知名平價餐廳，自一九七二年起已行二十四小時營業模式，作為日本家庭餐廳領域的先驅，其公司旗下部份分店於本月起至四月分階段走向非二十四小時營業。受影響的分店包括日本九十二間Jonathan's及六十二間Gusto店。

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