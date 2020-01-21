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特朗普通貝里出席WEF 氣候問題成焦點

2020-01-21 列印
　　第五十屆世界經濟論壇（WEF）將於周二在瑞士達沃斯揭幕，瑞典環保少女通貝里與美國總統特朗普將分別在論壇上發言，而兩人的互動備受關注。

　　世界經濟論壇由周二至周五一連四日召開，論壇邀請約二千八百人出席，當中包括大型企業商及約五十位國家或政府元首。論壇呼籲他們在二〇五〇年或之前，把碳排放量減至零淨值。

　　出席的各國領袖包括美國總統特朗普、德國總理默克爾、歐盟委員會主席馮德萊恩及中國副總理韓正，而瑞典環保少女通貝里亦會出席會議。

　　世界經濟論壇創辦人施瓦布指出，特朗普和通貝里兩種聲音都非常有需要。

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