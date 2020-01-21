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兩中國人西班牙遇害 中方促警緝兇

2020-01-21 列印
　　中國駐西班牙大使館周一公佈，今年先後有兩名中國公民在馬德里街頭遇害身亡。其中一宗個案發生在上周六晚，一名中國留學生在馬德里Moncloa-Aravaca區中刀受傷，被途人發現後報警及送院搶救，延至周日清晨不治，已是當地第三宗街頭被刺個案。

　　中方促請西班牙警方盡快查明並緝拿兇手，加強巡邏切實保障包括中國公民在內的市民安全。同時呼籲在西班牙的中國人提高安全防範意識，盡量避免單獨和夜間外出，避開治安不佳的地區。

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