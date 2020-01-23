警告不要再滋擾 哈里梅根擬告「狗仔隊」

不再履行皇室職務的英國哈里王子和夫人梅根繼續成為傳媒和「狗仔隊」的焦點。多份報章及網站日前刊登梅根在加拿大帶著兒子外出及溜狗的照片，又引起兩夫婦不滿。他們於周二發出警告，要求傳媒不要再滋擾，並威脅會採取法律行動。



哈里和梅根的代表律師說，記者偷偷跟蹤梅根和兒子阿奇，偷拍他們進入樹林溜狗的照片，未得到梅根本人同意，屬於滋擾行為。兩夫婦揚言，準備向發佈照片的傳媒機構和網站採取法律行動。其實早於去年十月，梅根也入稟法院控告《星期日郵報》，指該報未得她同意，擅自刊登她寫給父親的私人信件。這宗訴訟仍在處理中。根據加拿大卑詩省的現行法例，如果梅根有證據證明自己的私隱被侵犯，可以就報道提出法律訴訟。



