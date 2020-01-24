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美乙流釀6600死 包括39名兒童

2020-01-24 列印
美乙流釀6600死 包括39名兒童
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　　美國二十七年以來首次再現致命乙型流感病毒，根據美國疾病預防控制中心（CDC）最新數據顯示，二○一九年到二○二○年全美範圍已有一千三百萬人感染，造成至少六千六百人死亡，加州、紐約均在高危城市之列，堪稱過去四十年最致命流感之一。目前全美五十個州，有四十八個州出現流感疫情，其中三十二個州流感活動水平維持高位，人口密集的紐約、華盛頓和加州無一倖免、紛紛中招。

　　其中路易斯安那州疫情尤為嚴重，且此次乙型流感對兒童的影響大於成人。新奧爾良一家兒科護理機構數據顯示，去年七月三十一日到十一月二十一日期間，兒童確診一千二百六十八例乙型流感，其中二十三例住院。據當地媒體報道，有的孩子甚至因為感冒引起腦水腫，壓迫視神經造成失明。CDC統計數據顯示，截至目前，已有三十九名兒童因流感喪生。

　　目前，美國醫院已經限制訪客，以控制流感的傳播。一些醫院正在採取額外的措施來防止病毒的傳播。如果是沒有注射過流感疫苗或是來醫院的訪客須戴口罩才能進入。



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