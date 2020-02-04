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史提芬京告別FB

2020-02-04 列印
　　美國暢銷書作家兼電影導演史提芬京（Stephen King，見圖）不滿facebook充斥假消息和失實資訊，決定退出這個社交平台，他並表示擔心個人私隱的問題。最擅長寫驚慄故事的史提芬京，出版過五十多本小說，已屆七十二歲高齡，但依然十分活躍和敢言，一向關心政治及時事，經常發表他對總統特朗普的看法。他決定刪除facebook帳號，包括所有個人檔案資料。不過，他仍會繼續使用另一社交平台Twitter。

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