  • 2020年2月5日 星期三
  • 18º
  • 85%
熱門： 武漢肺炎罷工口罩過關醫護

日報新聞 > 國際

肯尼亞放學人踩人釀14死39傷

2020-02-05 列印
　　非洲肯尼亞一所小學周一下午放學時間，大批學生爭先恐後湧出校門趕回家，釀成人踩人慘劇，導致十四名學童死亡，三十九人受傷，部份人情況危殆。當局正調查事發原因，初步排除是因為發生突發事故導致學生陷入恐慌及觸發人踩人。有消息指學生擠在一道狹窄的梯間，樓梯不勝負荷倒塌，造成慘劇。慘劇發生後，大批家長前往學校了解情況，也有家長前往區內三所醫院打聽消息。一些父母知道自己的孩子遇害，認屍時哭至暈倒。肯尼亞前任總理奧廷加對事件的家長表示慰問，希望受傷的學童早日康復。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd