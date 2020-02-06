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日人訂旅館 先問「有無中國客？」

2020-02-06 列印
　　中國爆發的新型冠狀病毒疫情持續在其他國家及地區蔓延，連帶影響到日本的旅遊業。日本傳媒報道，很多日本旅館業者近期接到日本客人來電詢問是否有中國旅客訂房，有些人在得悉旅館不拒絕中國人訂房後和得悉有香港人訂房後，都取消預訂。令日本的觀光業者相當苦惱。報道指櫪木縣那須塩原市幾間溫泉旅館，從一月下旬以來就接到部份預訂住房的日本客人查詢，想知道有沒有中國旅客預訂房間。

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