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卡梅倫保鏢廁所「遺槍」

2020-02-06 列印
　　上周一英國航空一班由紐約飛往倫敦的班機中，發生一宗乘客於廁所發現手槍事件。事後發現是英國前首相卡梅倫的一名近身保護官於使用客機洗手間時遺下槍支。據了解，涉事保鏢已被撤職。而卡梅倫的團隊，未就保安問題發表任何評論。

　　綜合英媒報道指，事件起因是由於一名保護前首相卡梅倫的近身保護官，於英國航空公司從紐約飛往倫敦的航班上使用客機洗手間期間，脫下了皮套遺下槍支。《每日郵報》報道，一名「受驚的乘客」發現了手槍，並將其交給機組人員，而揭發事件。據說，該把槍是9mm克拉克17手槍。《太陽報》報道更指，卡梅倫的護照和該警官的護照都是隨手槍發現的。

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