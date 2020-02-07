耶路撒冷車撞士兵14傷 疑是恐襲

耶路撒冷周四凌晨時份發生嚴重事故。一輛汽車在市中心街上撞向人群，導致十四人受傷。警方懷疑是有人蓄意駕車撞人，現正循恐怖襲擊的方向調查，暫時未有人被捕。最新消息說，十二名傷者都是以色列士兵，其中一人情況嚴重，其餘都只是受了輕傷。



出事地點是耶路撒冷市內舊火車站（First Station）一帶，那是一個很受當地人和遊客歡迎的夜生活區。當地時間周四凌晨一時四十五分左右，警方接報指有汽車撞向人群後不顧而去。大批警員和救護員接到趕到現場，把傷者送往醫院急救，並搜索涉事的汽車。軍方指已知道發生這宗事故，有理由相信疑兇是故意襲擊以色列軍人。暫時未知道其身份背景和動機。



有分析指，美國總統特朗普上周公佈各方等候已久的中東和平方案，觸發巴勒斯坦人怒火，之後有大批巴人上街示威及引發暴力衝突。暫時未知道今次事件是否與此有關。



