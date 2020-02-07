耶路撒冷車撞士兵14傷 疑是恐襲

出事地點是耶路撒冷市內舊火車站（First Station）一帶，那是一個很受當地人和遊客歡迎的夜生活區。當地時間周四凌晨一時四十五分左右，警方接報指有汽車撞向人群後不顧而去。大批警員和救護員接到趕到現場，把傷者送往醫院急救，並搜索涉事的汽車。軍方指已知道發生這宗事故，有理由相信疑兇是故意襲擊以色列軍人。暫時未知道其身份背景和動機。
有分析指，美國總統特朗普上周公佈各方等候已久的中東和平方案，觸發巴勒斯坦人怒火，之後有大批巴人上街示威及引發暴力衝突。暫時未知道今次事件是否與此有關。
疫情下，人心惶惶，繼全港撲口罩之後，不少人一窩蜂到超市搶購厠紙、公仔麵及白米等必需品。香港食品委員會代表昨天闢謠，強調本港白米、冰鮮肉、鮮肉、蔬菜、蛋等貨源充裕，而九成白米從泰國及越南入口，存量充裕，...
2020-02-07
近日來美國流傳因「武漢肺炎」造成打擊可能減緩中國對首階段貿易協議的履行，昨日中國國務院關稅稅則委員會宣佈，調低原產於美國部份進口商品加徵關稅。中方更表示，希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好協議相關內...
2020-02-07
美國執政共和黨控制的參議院周三對總統特朗普彈劾案進行表決，一如所料以過半數裁定特朗普兩項控罪不成立。特朗普可以繼續留任，並在今年年底舉行的全國大選中爭取連任，成為美國歷史上第一位遭受眾議院彈劾後、仍然...
2020-02-07
據《星島地產網》報道，二手再錄議價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城7座低層D室，面積504方呎，三房間隔，以800萬易手，呎價15873元。據了解，原業主於95年以225萬購入，是次沽...
2020-02-07
武漢肺炎猶如洪水猛獸，不單止令市民人心惶惶，亦嚇退原本計劃來港上市的公司。有內媒引述金融界相關人士指，原本計劃來港上市的公司亦紛紛考慮推遲上市時間表，當中不僅有近半年來屢成話題的「曠視科技」，還有一眾被視為今年港交所（388）吸金熱門的「中概股」公司。 消息人士指，原定於本月初進行招股的曠視科技，因應疫情而決定暫緩上市時間表。 另外，在美上市中概股回流的大熱之年，如京東、百度、網易、攜程等一系列互聯網及新經濟相關公司，亦一度傳出已經在與保薦人商討上市詳情的消息，有消息人士指，目前內地疫情發展不明朗，這類公司於今年首季回港上市的計劃，不排除會押後進行。
2020-02-07
三十三歲的羅馬射手迪斯高連續三輪意甲士哥，上場聯賽更攻入效力首都狼各賽事第一百球里程碑。這名波斯尼亞籍隊長矢言領軍走出近期三戰不勝低潮，今晚聯賽勢主場擊退後防不穩的博洛尼亞，主勝可取。 踏入效力羅馬第五季，迪斯高仍然是必然正選，事關這名三十三歲射手依然多產。此子今季意甲已貢獻十球五助攻，比去季聯賽多一球，而且近三輪皆有一球進帳，難怪在中場費奧倫斯外借到華倫西亞後，接過其隊長臂章。教練方錫卡直言：「我經常告訴球員，迪斯高是大家的榜樣，不論是技術抑或領導才能，他成為隊長也是眾望所歸。」 然而，首都狼各賽事近三仗僅一和兩負，表現令人失望，上場作客2:4不敵薩斯索羅更於換邊前已遠遠...
2020-02-07
抗疫期間，增強個人體質，免受病毒侵犯，非常重要。上醫堂張勇醫師認為預防肺炎流感湯，有助大家「打好底」，治未病！ 中醫自古有「治未病」觀念，《備急千金要方‧診候》指出：「上醫醫未病之病，中醫醫將病之病，...
2020-02-07
現年38歲的袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）拍拖兩年多，愛得甜蜜的兩人不時傳婚訊，可惜一直只聞樓梯響。去年5月，Ben認同女友傾過結婚，當時仲話若搞婚禮都要1年後，亦不諱言袁媽媽都恨「飲新抱茶」...
2020-02-07
近日發生連串搶購日用品和糧食事件，超市的廁紙、白米等被人搶購一掃而空，反映人心虛怯，加上謠言四起，部份人一窩蜂購物囤積，以求自保。這種幾近失去理智的集體行為，既分散了社會抗疫的精力，也引起不必要的公眾混亂，經昨天廁紙生產商澄清生產和供應正常，而多個食品商會亦開腔強調各類食物資源穩定之後，希望市民能夠鎮靜下來。政府亦要主動出擊，是時候提供本港食物存量數據，穩定民心。 正當新型肺炎有在社區持續擴散之際，全民抗疫，已經進入非常關鍵的時刻，大家必須保持頭腦清醒，不要過度焦慮，否則會中了少數奸商趁火打劫之計，對自己亦不利，參與搶購物品，與人近距離接觸，無形中增加交叉感染病毒的機會，實...
2020-02-07
馬會昨日公布再加強疫症預防措施，決定進一步減少賽馬賽事的入場人數，以加強保障員工及顧客的安全。 由二月八日賽事起，除練馬師、騎師、相關職員以及負責監察馬會及賽馬賽事的董事與遴選會員外，只會容許馬主及他們的賓客進入馬場。馬會估計顧客人數將減至約一千二百人。各方人士在進入馬場前須接受體溫檢查，而兩個馬場內若干設施將相應在賽馬日停止開放。 而由於明日凌晨開始，所有從內地入境人士，須強制接受檢疫十四日，在馬匹來往沙田和從化馬場的安排方面，需要特別安排，屆時每次運馬規定最多採用兩部運馬車，最多接載十四駒。今日是有關規定生效前最後一日，多個馬房都把握機會，安排在從化豢養的馬匹回港，結果...
2020-02-07