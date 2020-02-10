兇徒為神槍手 與長官家人土地爭執

昨晚造成最少有二十六人喪生的泰國槍擊事件，隨著槍手被擊斃令這宗泰國最嚴重的槍擊案落幕。據報，三十二歲的軍人賈克拉潘思·托馬（Jakrapanth Thomma）犯罪嫌疑人，在facebook Live上直播了他的在購物中心現場的暴行，並拿著步槍自拍。此後，他的facebook頁面已被刪除。



不過，流傳的片段，他在襲擊時，曾穿著軍用頭盔和製服自拍。他發出多個帖文表示「無人能逃過死亡」，又寫：「從腐敗中獲取財富並利用其他人，他們是否認為可以帶著錢在地獄中渡過？」後來他在晚上七點左右張貼，問：「我應該投降嗎？」



據報，死傷嚴重的其中一個原因是因為槍手瞄準頭部行兇，同時接受多種特種部隊訓練，伏擊手段出色。據泰媒引述消息人士透露，槍手賈克拉潘思與長官家人有土地交易的爭執，因而大開殺戒。而泰國首相巴育昨中午亦證實這說法，指出，槍手與別人進行土地交易，覺得自己受騙，便大開殺戒，禍及無辜。



