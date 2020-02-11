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歐洲西北部風暴吹襲 雪梨30年以來最大雨

2020-02-11 列印
　　昨日來多地都出現大雨天。歐洲西北部受風暴「西婭拉」吹襲，多處出現水浸。而世界另一端的雪梨，亦面對三十年來最大的暴雨，廣泛地區水浸，當局呼籲市民勿外出。

　　颶風「西婭拉」席捲歐洲，歐洲多國遭受風暴吹襲，英國多處出現水浸。英國發佈了二百多個洪水警報，往返希思路機場和蓋特威克機場的國內和國際航班被取消，多佛港的航運活動都被逼暫停，連英格蘭北部的亨伯大橋都需關閉，是自開通以來第二次。世界彼端的雪梨則暴雨連場，過去四天錄得三九一點六毫米降雨量，創下三十年來最高紀錄，有助撲滅部份山火，但卻導致廣泛地區水浸，交通大混亂。暫時無法預測惡劣天氣會持續多久。當局預告，住在低窪地區的居民隨時要疏散。

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