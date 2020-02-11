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網傳撕紙無限loop片 佩洛西要求刪除不果

2020-02-11 列印
　　美國眾議院議長佩洛西當眾撕爛總統特朗普國情咨文紙本的事件續有餘波。網上流傳一段經過精心剪接的短片，顯示當特朗普發表演說及向台下一些嘉賓逐一致意時，都重重複覆插入佩洛西撕紙的片段。佩洛西要求社交網站facebook及Twitter刪除該片段，但遭拒絕，令她大感不滿。

　　那段長約五分鐘的片段中，是特朗普發表國情咨文時，向台下某些嘉賓逐一致敬時這些人的反應，亦在當中加入特朗普講述他的成績政績；但在每一個小節之後，都加插佩洛西撕紙的畫面。

　　在短短五分多鐘的片段中，見到佩洛西撕紙十多次。佩洛西批評這段片段被人做手腳及誤導公眾，要求facebook及Twitter刪除，但已遭該兩間公司拒絕。

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