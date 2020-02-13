疫苗有望18個月內準備就緒 世衛：病毒比恐怖主義威力更大

新冠肺炎疫情持續爆發，世衛組織昨日宣佈，將新型冠狀病毒正式命名為Covid-19。世衛總幹事譚德塞指有望十八個月內研究出疫苗，根據美國大學設計的實時監測Covid-19統計表示，目前全球有四萬五千二百零四宗確診個案，來自二十八個不同的國家和地區。



據世衛組織總幹事譚德塞宣佈，世衛將新型冠狀病毒正式命名為Covid-19。他指，根據準則，名稱必須不涉及地理位置、動物物種、個人或特定族群，避免不準確或污名化。他解釋，Co代表冠狀（Corona），vi代表病毒（virus），d代表疾病（disease），19代表年份。



譚德塞更表示，疫苗有望十八個月內準備就緒，目前仍需竭盡全力防控病毒。他強調，各國應將新型冠狀病毒視為頭號公敵，病毒比恐怖主義造成的威力更大，不能讓病毒在本地傳播。



根據美國Johns Hopkins大學設計的新冠病毒Covid-19實時監測程式「Coronavirus 2019_nCoV」的統計，直至截稿為止的數據顯示，目前全球的確診個案共四萬五千二百零四宗，來自世界二十八個不同的國家和地區。現時已康復的人數有五千零三十人，死亡人數有一千一百一十六人。



當中最多確診地區為中國內地，共有四萬四千六百八十五宗，已康復人數為五千零一人，死亡人數為一千一百一十六人；第二多確診的地區為鑽石公主號郵輪，有一百七十五宗，暫時零死亡同時零康復；第三多確診的地區為香港，共五十宗個案，一人康復，一人死亡。值得注意是第四和第五多確診的地方為新加坡和泰國，分別有四十七宗和三十三宗確診，康復人數分別是九人和十人，而兩地暫時都是零死亡。











