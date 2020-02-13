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眾議院通過 建美國女性歷史博物館

2020-02-13 列印
■支持這項議案的民主黨議員馬爾羅尼（中）表示，看傑出女性的事跡可啟發生命方向。美聯社
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　　美國史密森尼學會管理的非洲裔美國人歷史及文化博物館開幕之後三年，即將籌備另一間博物館—以美國女性歷史為主題的博物館。

　　美國國會眾議院周二以三百七十四票對三十七票，壓倒性通過一項議案，在現時的史密森尼學會旗下的博物館網絡內，籌備這間全新的博物館，並會著手籌款及安排建築事宜。

　　支持這項議案的民主黨議員馬爾羅尼說：「看看一些典範人物做我們都渴望做的事情，可以改變他人的生命方向。各個年紀的男男女女都值得看，讓那些協助塑造這個國家的傑出女性啟發。」

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