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怪賊闖博物館尋寶 珍貴盆景失而復得

2020-02-14 列印
　　位於華盛頓州聯邦路的太平洋盆景博物館，近日有盆景被盜，但兩天後「神秘」回到博物館。

　　據報道，博物館閉路電視在周日拍到兩名穿着連帽運動衫的人潛入展廳，然後一棵日本黑松和一棵胡頹子盆景不翼而飛。到了周三晚上十一點左右，兩盆盆景突在通往博物館的路出現。經檢查後，胡頹子雖受到一定程度損害，但盆景樹和花盆似乎都完好無損，博物館館長相信可以重新向外展示。

　　日本黑松（左圖）是日裔美國人古澤十三郎在二戰被關押在拘留營期間，用鐵罐種植的。該黑松將成為五月「世界大戰盆景：紀念與復原特別展」的重點。而胡頹子（右圖）是於一九四六年由先驅女性盆景藝術家Kiyoko Hatanaka創作。

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