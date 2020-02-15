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2020-02-15 列印
　　昨日傳出英國著名塗鴉藝術家班克西（Banksy）送給家鄉布里斯托一份情人節禮物，就是一幅牆上的新作品，顯示一名小女孩手持彈弓射出一簇紅花煙花，居民發現後都相當驚喜。三十七歲屋主伍德拉夫（Kelly Woodruff）表示她開心不已，更指她很愛班克西的藝術。不過，真實身份不明的班克西未證實這幅塗鴉是出自他手。

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