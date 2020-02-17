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曾與哈里傳緋聞 英著名電視女主持自殺亡

2020-02-17 列印
　　曾與哈里王子傳緋聞的英國著名電視女主持弗拉克（Caroline Flack，圖中），周六被發現在倫敦寓所內自殺身亡，終年四十歲。弗拉克二○○九年和哈里王子傳出緋聞，不過，戀情曝光後，因媒體大肆報道而分手。她曾是家喻戶曉的求愛真人騷節目《愛情島》（Love Island）的主持，早前因為涉及毆打男友的案件而辭去主持職位，但她否認毆打。而案件原定下月開審，詎料她在開審前自殺身亡。

　　製作《愛情島》的英國獨立電視台（ITV）發表聲明說，《愛情島》上下及電視台都對這個噩耗感到震驚及悲傷。

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