﻿貝索斯780億設地球基金 助科學家環保人士應對氣候變化

貝索斯周一在社交網站Instagram發文，宣佈成立「貝索斯地球基金」（Bezos Earth Fund），對科學家、環保人士、非政府組織，以及任何確實可能有助於自然環境保育與保護的作為，提供資助。他指出：「氣候變化是我們這個星球的最大挑戰。我期盼能和他人攜手，擴大運用目前已知的方法，或探索新的方式，對抗氣候變化對於我們生存的這個星球所造成的毀滅性衝擊。」
貝索斯地球基金將從今年夏天開始運作，提供補助經費。亞馬遜發言人證實，貝索斯將用私人資金來支持該基金。儘管去年離婚後身家縮水，貝索斯目前仍擁有大約一千三百億美元（逾一千億港元）財富，依然穩坐全球首富寶座。事實上，減碳將成為亞馬遜的一大挑戰。亞馬遜每年配送貨物多達一百億件，在交通運輸和資料庫中心都留下巨大的碳足跡，同時也面臨來自內部員工的批評。
貝索斯去年九月曾表示，亞馬遜誓要在二○四○年之前達到碳中和，並表示公司將採購十萬輛電動卡車，並將投資一億美元（七億八千萬港元）復育森林和濕地。對抗氣候變化近年來已經成為美國富豪的共同目標，包括微軟創辦人比爾蓋茲、紐約前市長彭博、避險基金經理施泰爾（Tom Steyer）等，都是全球最富有的環保慈善家。