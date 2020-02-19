﻿貝索斯780億設地球基金 助科學家環保人士應對氣候變化

美國電子商務巨擘亞馬遜行政總裁兼創辦人貝索斯宣佈捐出一百億美元（七百八十億港元）巨款，資助科學家、環保人士和非政府組織，以應對全球氣候變化問題。



貝索斯周一在社交網站Instagram發文，宣佈成立「貝索斯地球基金」（Bezos Earth Fund），對科學家、環保人士、非政府組織，以及任何確實可能有助於自然環境保育與保護的作為，提供資助。他指出：「氣候變化是我們這個星球的最大挑戰。我期盼能和他人攜手，擴大運用目前已知的方法，或探索新的方式，對抗氣候變化對於我們生存的這個星球所造成的毀滅性衝擊。」



貝索斯地球基金將從今年夏天開始運作，提供補助經費。亞馬遜發言人證實，貝索斯將用私人資金來支持該基金。儘管去年離婚後身家縮水，貝索斯目前仍擁有大約一千三百億美元（逾一千億港元）財富，依然穩坐全球首富寶座。事實上，減碳將成為亞馬遜的一大挑戰。亞馬遜每年配送貨物多達一百億件，在交通運輸和資料庫中心都留下巨大的碳足跡，同時也面臨來自內部員工的批評。



貝索斯去年九月曾表示，亞馬遜誓要在二○四○年之前達到碳中和，並表示公司將採購十萬輛電動卡車，並將投資一億美元（七億八千萬港元）復育森林和濕地。對抗氣候變化近年來已經成為美國富豪的共同目標，包括微軟創辦人比爾蓋茲、紐約前市長彭博、避險基金經理施泰爾（Tom Steyer）等，都是全球最富有的環保慈善家。