其中一名消息人士說，本周與下周舉行的美國政府高層會議將考慮多個選項，當中包括這些與華為商業往來的新限制。這項晶片提案草擬多時，但距批准還有很長的路要走。據草擬中的提案，美國政府將強制要求使用美國晶片製造設備的外國企業，須在申請美國許可證後，才能對華為供貨。
傳美考慮切斷華為晶片供應
其中一名消息人士說，本周與下周舉行的美國政府高層會議將考慮多個選項，當中包括這些與華為商業往來的新限制。這項晶片提案草擬多時，但距批准還有很長的路要走。據草擬中的提案，美國政府將強制要求使用美國晶片製造設備的外國企業，須在申請美國許可證後，才能對華為供貨。
患者曾與同鄉大會堂外聚會 蠱惑「陰轉陽」 港外傭首確診
香港昨天新增兩宗新冠肺炎確診個案，其中一名新患者，為家族北角酒家聚餐集體感染案有關的菲傭，她成為本港首名染疫外傭，令本地中招者增至六十二宗。當局調查發現，該菲傭曾與十多位朋友在香港大會堂外聚會，其初次...
2020-02-19
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蝗軍逼近邊境中國指有能力應對 曾以三萬鴨子成功治蝗災
新冠肺炎疫情仍在內地進一步蔓延，與此同時，近四千億隻蝗蟲侵襲印度及巴基斯坦，並且逼近中國邊境。對此，中國當局強調，蝗災影響中國的可能性不高，強調中國具備足夠的防蝗能力，又形容二十年前，新疆北部曾從浙江空運三萬隻鴨子治理蝗災，成效顯著。 源於東非的蝗災已蔓延至巴基斯坦及印度，直逼中國邊境，聯合國糧農組織呼籲全球戒備，引起中國社會關注。中國農業農村部種植業管理司表示，近年來，中國蝗蟲監測預警和防治能力提升，防蝗藥械儲備充足，大面積爆發蝗災的風險很低，當局正密切追蹤境外蝗災動態，同時加強雲南、西藏等省區的蝗蟲監測。 中國科學院院士、生態和昆蟲學家康樂也指，目前印度、巴基斯坦等地發...
2020-02-18
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貝索斯780億設地球基金 助科學家環保人士應對氣候變化
美國電子商務巨擘亞馬遜行政總裁兼創辦人貝索斯宣佈捐出一百億美元（七百八十億港元）巨款，資助科學家、環保人士和非政府組織，以應對全球氣候變化問題。 貝索斯周一在社交網站Instagram發文，宣佈成立「貝索斯地球基金」（Bezos Earth Fund），對科學家、環保人士、非政府組織，以及任何確實可能有助於自然環境保育與保護的作為，提供資助。他指出：「氣候變化是我們這個星球的最大挑戰。我期盼能和他人攜手，擴大運用目前已知的方法，或探索新的方式，對抗氣候變化對於我們生存的這個星球所造成的毀滅性衝擊。」 貝索斯地球基金將從今年夏天開始運作，提供補助經費。亞馬遜發言人證實，貝索斯...
2020-02-19
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屋苑連錄減價成交個案
據《星島地產網》顯示，二手再錄減價成交個案，美聯助理聯席董事李聖智表示，柴灣杏花邨24座一個中層8室，面積614方呎，三房間隔，望海景，原叫價1250萬，最終減至1000萬沽出，呎價16287元，買家...
2020-02-19
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今明兩年停回購 三年擬裁員3.5萬 滙控業績見紅釀重組
滙豐控股（005）昨日公佈去年業績，全年稅前利潤大減33%，至133億美元；單計第四季更錄得39億美元虧損。集團隨即宣佈大舉重組及節流計劃，臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，今後三年將縮...
2020-02-19
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隊長叫陣 「錫」破天驚
熱刺連續兩仗末段入球險勝對手，但門將洛里斯揚言非僥倖。為了證明隊長所言非虛，熱刺今晚歐聯十六強首回合坐鎮強勢主場，勢擊破防線不整的RB萊比錫，主勝去馬！ 近期熱刺不同戰線取得三連勝，不過最近兩場憑末段士哥才險勝3:2，包括上仗聯賽作客勝阿士東維拉，以及月初英格蘭足總盃第四圈重賽主場擊敗修咸頓，難怪被批評表現欠說服力，惟隊長洛里斯豪言：「球隊近期表現出色，連奏凱歌絕非僥倖，我們要乘勝追擊。」 RB萊比錫今仗防線殘缺不整，有烏柏美卡奴停賽，韋利柯賓和伊巴希馬干拿迪則因傷缺陣，而且他們近四場各項正式作客賽事只得兩負兩和。相反，熱刺近期不同賽事作東錄四連勝，期間共攻入九球，今晚首回...
2020-02-19
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2,400萬港元 Chiron手造悍跑
法國極級超跑品牌Bugatti去年委任了錦龍汽車集團，作為中國、香港及澳門代理，首輛Chiron展示車日前空運抵港，筆者有幸第一時間近距離欣賞到這輛1,500ps馬力、極速420km/h、未連稅身價接...
2020-02-19
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「鑽石公主號」確診人數日日升 森美擔心被困父母終受感染
新冠肺炎繼續肆虐各國，載有確診者的郵輪「鑽石公主號」目前正滯留日本橫濱，而每日都有新增確診個案，情況愈趨嚴峻，郵輪恍如一個小型疫區，港府已安排包機接載船上港人返港。日前森美透露父母亦被困在「鑽石公主號...
2020-02-19
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社論——時勢艱難 派錢最實惠
昨天經民聯向財政司司長陳茂波進言，若他在下周三公佈《財政預算案》不派消費券，要求全民派錢。這個取態，與民建聯、工聯會、自由黨、新民黨等一致，建制派大合唱，財爺不應不以為然，須重新考慮，助市民捱過抗疫的艱苦時刻。 香港可說屋漏兼逢連夜雨，去年年中發生反修例社會事件，去年底內地爆發新冠肺炎疫情，各行各業飽受一波又一波的衝擊，不少打工一族收入下降，即使港府先後多次推出利民紓困措施，但不是所有人受惠。現在建制派政黨眾口齊聲，要求全民派錢，並非民粹，而是反映市民所需。 昨天港府公佈失業率，攀升至百分之三點四，就業不足率亦維持於百分之一點二水平，是逾三年來高位，亮起了警號，反映在社會運...
2020-02-19
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賽日數據——全泥夜蔡信旺門
今期夜馬跑全泥宴，據聞好多馬迷都心生抗拒，原因係泥地跑道變幻莫測，利放或利追難捉摸，同時不少馬匹都欠泥績根據，令人倍感頭痛。若大家揀馬苦無頭緒，不如試試從數據搵靈感。 先講旺門騎師蔡明紹，今晚此子騎五駒出賽，其中四匹屬路程專家，第四場「天賜寶」、第五場「威震天」、第七場「上浦福滿」及第八場「仁者荃心」都擅長玩泥沙。尤其要重視「仁者荃心」，歷來四奪頭馬皆跑泥地千二，配蔡明紹亦人馬合拍，今次盡集利好因素於一身，照計三甲極穩健。 旺門練馬師方面，蔡約翰今晚兵分五路，大部份都係泥戰能手，第三場「喜勁驥」、第四場「精算八方」、第六場「紅運大師」和第八場「激賞」統統泥草皆宜，但偏偏吼準...
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