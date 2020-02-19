  • 2020年2月19日 星期三
  • 18º
  • 62%
熱門： 新冠肺炎新加坡口罩鑽石公主號隔離令

日報新聞 > 國際

﻿傳美考慮切斷華為晶片供應

2020-02-19 列印
　　美國據報計劃進一步向中國電訊設備商華為施壓，包括限制全球晶片廠替華為生產晶片。屬民主黨的眾議院議長佩洛西亦呼籲盟友，不要採用華為設備建設5G網絡。路透社引述兩名知情人士透露，特朗普政府正考慮修訂聯邦規範，以讓政府有權阻止台積電（TSMC）等公司對華為供貨。

　　其中一名消息人士說，本周與下周舉行的美國政府高層會議將考慮多個選項，當中包括這些與華為商業往來的新限制。這項晶片提案草擬多時，但距批准還有很長的路要走。據草擬中的提案，美國政府將強制要求使用美國晶片製造設備的外國企業，須在申請美國許可證後，才能對華為供貨。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd