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謀殺英女背包客 紐漢囚終身

2020-02-22 列印
■死者米蘭大學畢業後出國旅行，其後失蹤。美聯社
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　　紐西蘭一名二十八歲男子早前被裁定謀殺一名英國女背包客罪名成立，奧克蘭高等法院周五判處被告終身監禁，並至少要囚禁十七年才能申請假釋，成為紐西蘭歷來最長時間不得假釋的刑事案件。死者是二十二歲的米蘭（Grace Millane），她完成大學學業後出國旅行，二○一八年十二月一日在紐西蘭北島奧克蘭失蹤。

　　案情透露，她與兇手透過手機交友軟件Tinder認識，前往男方奧克蘭市中心的寓所，隨即失蹤。被告承認米蘭死在他家中，但否認謀殺罪名，他的律師辯稱女方是在雙方同意進行性行為期間意外身亡。但檢方表示，被告有謀殺意圖，米蘭慘遭勒死。

　　現時被告需服刑十七年才能申請假釋，這是紐西蘭歷來對謀殺所判最長不得假釋的案件。

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